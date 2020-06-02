В восьми штатах и в округе Колумбия проходят праймериз

02.06.2020, 21:35, Новости дня

В восьми штатах и в округе Колумбия во вторник проходят праймериз, которые рассматриваются как проверка готовности страны справиться с наплывом почтовых бюллетеней и обезопасить избирателей при очном голосовании на фоне пандемии коронавируса.

Самое массовое голосование с момента начала пандемии является своеобразной репетицией всеобщих выборов и позволит составить представление о том, с какими сложностями предстоит столкнуться стране, если угроза пандемии сохранится до 3 ноября.

В некоторых районах процесс проведения голосования могут осложнить массовые протесты, разгоревшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр Филадельфии заявил, что комендантский час вступит в силу через полчаса после закрытия избирательных участков, а в Вашингтоне сотрудники участков освобождены от соблюдения комендантского часа.

Четыре из голосующих во вторник штатов – Пенсильвания, Индиана, Мэриленд и Род-Айленд – перенесли свои праймериз с первоначально намеченных дат, чтобы не проводить голосование на пике пандемии, унесшей более 104 000 жизней в США.

Все голосующие штаты, в том числе Айова, Монтана, Нью-Мексико и Южная Дакота, призвали избирателей воспользоваться возможностью голосования по почте в целях снижения риска заражения.

Это привело к рекордному количеству запросов на почтовые бюллетени во многих штатах, а также к наплыву связанных с этим вопросов и сообщений о проблемах с доставкой бюллетеней.

Многие штаты значительно сократили количество избирательных участков в связи с нехваткой сотрудников.

«После 2 июня будет значительно понятнее, что нужно исправить к ноябрю, и мы надеемся, что сможем придумать какие-то четкие практические решения», – отмечает и.о. директора мониторинговой организации Common Cause Pennsylvania Сюзанна Алмейда.

По словам официальных лиц, из-за подсчета многочисленных бюллетеней, отправленных по почте, объявление результатов может затянуться. В Пенсильвании губернатор Том Вулф продлил срок приема бюллетеней с почтовыми отметками от 2-9 июня в шести округах, включая Филадельфию.

Голосование проходит на фоне межпартийного спора по поводу голосования по почте: демократы поддерживают его как безопасный способ голосовать, а президент Дональд Трамп настаивает, что такое голосование ведет к фальсификациям.

Президентская номинация от Демократической партии почти наверняка достанется бывшему вице-президенту Джо Байдену, однако в семи штатах также проходит отбор кандидатов на посты в Конгрессе и различные должности на уровне штата.

Большое внимание привлекает голосование в Айове, где баллотируется на переизбрание член Палаты представителей Стив Кинг, неоднократно выступавший с противоречивыми высказываниями по расовым проблемам и фактически утративший поддержку руководства Республиканской партии.