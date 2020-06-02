В восьми штатах и в округе Колумбия проходят праймериз
02.06.2020, 21:35, Новости дня
В восьми штатах и в округе Колумбия во вторник проходят праймериз, которые рассматриваются как проверка готовности страны справиться с наплывом почтовых бюллетеней и обезопасить избирателей при очном голосовании на фоне пандемии коронавируса.
Самое массовое голосование с момента начала пандемии является своеобразной репетицией всеобщих выборов и позволит составить представление о том, с какими сложностями предстоит столкнуться стране, если угроза пандемии сохранится до 3 ноября.
В некоторых районах процесс проведения голосования могут осложнить массовые протесты, разгоревшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр Филадельфии заявил, что комендантский час вступит в силу через полчаса после закрытия избирательных участков, а в Вашингтоне сотрудники участков освобождены от соблюдения комендантского часа.
Четыре из голосующих во вторник штатов – Пенсильвания, Индиана, Мэриленд и Род-Айленд – перенесли свои праймериз с первоначально намеченных дат, чтобы не проводить голосование на пике пандемии, унесшей более 104 000 жизней в США.
Все голосующие штаты, в том числе Айова, Монтана, Нью-Мексико и Южная Дакота, призвали избирателей воспользоваться возможностью голосования по почте в целях снижения риска заражения.
Это привело к рекордному количеству запросов на почтовые бюллетени во многих штатах, а также к наплыву связанных с этим вопросов и сообщений о проблемах с доставкой бюллетеней.
Многие штаты значительно сократили количество избирательных участков в связи с нехваткой сотрудников.
«После 2 июня будет значительно понятнее, что нужно исправить к ноябрю, и мы надеемся, что сможем придумать какие-то четкие практические решения», – отмечает и.о. директора мониторинговой организации Common Cause Pennsylvania Сюзанна Алмейда.
По словам официальных лиц, из-за подсчета многочисленных бюллетеней, отправленных по почте, объявление результатов может затянуться. В Пенсильвании губернатор Том Вулф продлил срок приема бюллетеней с почтовыми отметками от 2-9 июня в шести округах, включая Филадельфию.
Голосование проходит на фоне межпартийного спора по поводу голосования по почте: демократы поддерживают его как безопасный способ голосовать, а президент Дональд Трамп настаивает, что такое голосование ведет к фальсификациям.
Президентская номинация от Демократической партии почти наверняка достанется бывшему вице-президенту Джо Байдену, однако в семи штатах также проходит отбор кандидатов на посты в Конгрессе и различные должности на уровне штата.
Большое внимание привлекает голосование в Айове, где баллотируется на переизбрание член Палаты представителей Стив Кинг, неоднократно выступавший с противоречивыми высказываниями по расовым проблемам и фактически утративший поддержку руководства Республиканской партии.
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