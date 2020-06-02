Мнение: Рэкетиры-террористы

02.06.2020, 21:30, Разное

Вспышка насилия в США выглядит пока вполне очевидной реакцией населения на последствия эпидемии – социальные последствия, конечно же. Однако возникает некоторое дежавю.

В свое время бытовал анекдот – почему в США не может быть "цветной революции"? – Потому что там нет американского посольства.

Дело, конечно, не в посольстве, а в особом субъекте, который и является ударной силой именно "цветной революции" – организованном молодежном движении, готовом к применению насилия по отношению к власти. При этом идейная основа такого движения размыта, нежизненна и лишена какой-либо перспективы. В основном это означает сугубо деструктивный характер их воззрений.

В США такое движение есть – это так называемые "антифа". При этом к антифашизму в нашем понимании они не имеют ни малейшего отношения. Хотя это ультралеваки, но во-первых, они, скорее, троцкисты, причем в гипер-варианте. А во-вторых, в социальном плане это классический люмпен-пролетариат, который, как известно из истории, сам является базой любого фашизма. В Америке эта социальная группа в основном представлена в крупных городах и по сути, является базой демпартии, которая в американских реалиях тоже вполне себе левая, хотя "левизна" в американском понимании – это всего лишь идея перераспределения бюджета в пользу социально незащищенных групп. Фактически откуп от них.

Такая политика "откупа" в Штатах существует достаточно давно. И именно она привела сегодня Америку к тяжелейшему кризису. Те же негры после того, как были освобождены из рабства, были вначале сегрегированы в гетто, а значит – никакой политики социализации в отношении них не было в принципе. Когда элиты осознали, что такое положение дел чревато (у нас, к примеру, эта проблема тоже создана властью, которая десантирует в крупные города миллионы инокультурных пришельцев, а они начинают жить в мегаполисе в рамках своего уклада и привычек, практически не врастая в городскую чуждую им жизнь), они начали откупаться от сегрегированного ими же населения, посадив поголовно его на так называемый "вэлфер". Что проблему не сняло, а усугубило. Практика "откупа" стала распространяться на все маргинальные группы населения, к чисто денежным формам "откупа" добавились и социальные – преимущества и льготы. Понятно, что такая "халява" вызвала интерес и у других групп населения, которые тоже стали претендовать на инаковость и особость – всевозможные меньшинства, причем чем дальше, тем более причудливой и дикой становилась форма инаковости. Инвалиды, геи, лесбиянки, веганы, чернокожие и латиносы – несть им числа. И все они, конечно, поддерживают те политические силы, которые взяли их на прокорм.

В определенном смысле это – бюджетники Путина или коллективос Мадуро. Которые абсолютно зависимы от своего "нанимателя", а потому не за страх, а за совесть и собственный тощий кошелек дерут глотку за благодетеля. В целом управление нищими всегда выглядит одинаково – кинь им кость, закрой возможности для своего собственного развития – и они твои. Мало того, им очень легко внушить мысль, что им все должны, и в нужный момент надавить на агрессию против кого нужно.

Вот примерно эта группа и называет фашистами тех, кто не хочет "делиться". И американский "антифашизм" – он всего лишь про перераспределение в пользу люмпенов, причем без малейшей отдачи с их стороны. Фактически штатовские антифа – это социальные рэкетиры, вся стратегия которых – крышевание бюджета.

Логично, что именно этих людей сегодня демократы и пытаются использовать в своей борьбе с Трампом, который, конечно, для люмпенов – самый настоящий фашист, так как не хочет с ними делиться. Фашист в их понимании, понятно.

Исход ноябрьских выборов не предопределен. У Трампа меньше поддержка – он отстает в опросах от Байдена, но зато сплоченнее электорат, который выражает гораздо большую готовность прийти на голосование, чем избиратели демократов. Кстати, именно так Трамп выиграл в 16 году, и ничего не меняется и сейчас.

Если учесть, что за "пандемией" точно стоят представители глобальных структур, политическое прикрытие которых в Штатах осуществляют именно демократы, то пандемия и нынешняя вспышка насилия – это в целом одна общая линия. Естественно, что никакого сплошного планирования нет – это чушь, да и в американской управленческой традиции совершенно иные подходы к управлению вероятностями. Американские управленцы не планируют события, они создают условия для них, подталкивая в нужную сторону мелкими и довольно экономными шагами. Или используя подвернувшееся под руку событие. Убийство Флойда – неважно, спровоцированное или нет – стало запалом. Но условия уже были созданы. Потому и полыхнуло.

Трамп, судя по всему, находится внутри обстановки, понимает ее, и отдает себе отчет, кто управляет антифа. Поэтому последовало мгновенное признание антифа террористической организацией, хотя организационно это движение практически не существует.

ПС. Практика "откупа" для России тоже не новость. Политика в отношении периферийных элит, которые насаждают откровенное средневековье, при этом получающих из бюджета колоссальные вливания не на развитие, а на поддержание режима – это ровно та же политика, которую проводят и американские демократы. И она тоже в итоге "выстрелит". Рано или поздно. Учитывая разворачивающуюся в стране катастрофу, скорее, рано.