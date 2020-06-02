 

Турция объявила о совместной с Россией работе над вакциной от коронавируса

02.06.2020, 21:30, Новости дня

Россия и Турция будут совместно разрабатывать лекарства и вакцины от нового коронавируса, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Я провел переговоры с моим коллегой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Доктор Мурашко отметил, что они сами видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19. В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над [созданием] лекарств и вакцин», – приводит ТАСС сообщение турецкого министра, опубликованное в Twitter.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения заболевания.



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