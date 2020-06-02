 

В США шестерым полицейским предъявлено обвинение после жестокого обращения к темнокожим

02.06.2020, 21:30, Новости дня

Шестерым бывшим и действующим сотрудникам полиции Атланты в штате Джорджия предъявили обвинения в проявлении излишней жесткости в отношении двух темнокожих студентов при задержании, сообщил прокурор округа Фултон, на территории которого находится город, Пол Говард.

По его словам, власти в последние дни собрали сведения об инциденте. Участникам задержания были предъявлены обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, избиении, а также порче имущества – автомобиля студентов. Говард добавил, что «ордера на арест уже получены», передает ТАСС

Прокурор подчеркнул, что полицейские несколько раз применили электрошокеры против студентов. Говард назвал неубедительными заявления полицейских о том, что, по их мнению, у студентов могло быть при себе огнестрельное оружие.

Напомним, США охватили массовые протесты и беспорядки, которые начались после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.



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