В США шестерым полицейским предъявлено обвинение после жестокого обращения к темнокожим
02.06.2020, 21:30, Новости дня
Шестерым бывшим и действующим сотрудникам полиции Атланты в штате Джорджия предъявили обвинения в проявлении излишней жесткости в отношении двух темнокожих студентов при задержании, сообщил прокурор округа Фултон, на территории которого находится город, Пол Говард.
По его словам, власти в последние дни собрали сведения об инциденте. Участникам задержания были предъявлены обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, избиении, а также порче имущества – автомобиля студентов. Говард добавил, что «ордера на арест уже получены», передает ТАСС
Прокурор подчеркнул, что полицейские несколько раз применили электрошокеры против студентов. Говард назвал неубедительными заявления полицейских о том, что, по их мнению, у студентов могло быть при себе огнестрельное оружие.
Напомним, США охватили массовые протесты и беспорядки, которые начались после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.
В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.
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