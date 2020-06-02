Засуха и проливные дожди: глобальное потепление заставляет погоду “нервничать”

02.06.2020, 21:20, Новости дня

К сильнейшему за последние полвека наводнению готовится соседствующая с Мурманской областью Лапландия. Власти финского Заполярья предупреждают о возможной эвакуации жителей столицы региона, городка Рованиеми, где из-за самой снежной за последние 60 лет зимы и резкого потепления начались паводки. Одна из самых высоких на Земле амплитуд отклонений температуры сейчас и в Сибири. Там теплее сразу на три градуса от среднего показателя. И наводнения, по мнению ученых, не единственная угроза. При оттаивании почва выделяет парниковые газы, которые веками были заморожены в полярных широтах.

Такими окрестности финского города Киттиля местные жители еще не видели. Этой зимой в Лапландии снега было в два раза больше чем обычно. Но сейчас Санта-Клаус отдыхает, а зимний рекорд аукнулся летом.

"Это ненормально, вода на 3-4 метра выше, чем всегда", — говорит местный житель.

Подтапливает весь север Европы. И, возможно, это чередование — "много снега — много воды" — теперь надолго. Глобальное потепление — это когда погода начинает нервничать.

"С каждым пятилетием, десятилетием будет увеличиваться количество экстремальных явлений, а количество "нормальной" погоды будет уменьшаться", — уверен Роман Вильфанд, научный директор Гидрометцентра РФ.

Ливень обрушившийся на Москву, и побивший все майские рекорды — как раз следствие погодного маятника. Этой весной наводнение было даже в Казахстане. Дожди становятся все более непредсказуемыми.

"Меняется функция осадков. Удлиняются периоды. Вместо 5-10 дней без осадков, становится 20 дней. Также удлиняются и периоды с дождями", — констатирует Александр Чернокульский, старший научный сотрудник института физики атмосферы имени А.М.Обухова РАН.

Периодов аномальной засухи теперь больше, а значит и лесные пожары будут случаться чаще. Спутники показали, что, к примеру, дым австралийского пожара обогнул всю Землю. А горевшая прошлым летом российская тайга может влиять и на таяние льдов Арктики, где корабли скоро будут ходить круглогодично, а мерзлота все чаще отдает людям останки мамонтов.

"Безусловно, пожары, если говорить о них, конечно будут огромное влияние иметь. Тем более катастрофические пожары, когда большое количество аэрозоля выделяется", — подчеркнул Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Меняющийся климат вызывает техногенные катастрофы. Так в Норильске разрушился резервуар с дизельным топливом и река Амбарная — приток Печоры — покраснела. Просто сваи для этого хранилища когда-то вбивали в вечную мерзлоту.

Пересматривать похоже надо почти все, казавшиеся вечными правила.

"Расширять русла, укреплять берега, делать лучше ливневую канализацию. Работать над кондиционированием систем, где ожидаются волны жары. И так далее. Это называется адаптация к будущим изменениям климата", — перечисляет Владимир Семенов, заместитель директора института физики атмосферы имени А.А.Обухова РАН.

Погодная статистика за последние 200 лет устарела. Собирать новую — еще 200 лет — нет времени. Будущее придется моделировать и предугадывать.

Когда-то и в Москве были наводнения. Память о самом мощном сохранилась на Якиманской набережной. Вот отметка – 12 лет назад вода поднималась на девять метров.

Но потом была построена система шлюзов, каналов, водохранилищ и угроза отступила. Хочет того человечество или нет, но климат продолжает меняться и людям, как и когда-то московским строителям, придется отвечать на вызовы природы.