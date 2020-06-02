Власти Москвы опровергли сведения о первых заражениях коронавирусом в январе

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02.06.2020, 21:16, Новости дня

Информация о том, что в Москве первые заразившиеся были еще в середине января, не соответствует действительности, сообщил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.

«О вспышке коронавируса в Китае объявили в конце декабря. Несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом в РФ и Москве на тот момент выявлено не было, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе. В связи с этим в середине января началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением коронавируса», – передает его слова ТАСС.

Лысенко пояснил, что это имелось в виду в интервью «Хабру», на которое ссылалась «Медуза», утверждая, что Лысенко якобы сообщил о появлении вируса в столице в январе.

«Первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта», – подчеркнул он.

Ранее ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева провели анализ распространения коронавируса в Москве и выделили четыре вспышки инфекции. Первая из них зародилась в первых числах марта.



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