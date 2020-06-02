Мнение: О любимых граблях для Владимира Путина

02.06.2020, 21:14, Разное



Фото © Kremlin.ru.

А вы в курсе, что глава «Роснефти» Игорь #Сечин был единственным из визитёров, кого самоизолировавшийся президент Владимир #Путин принял лично за всё время пребывания в бункере Ново-Огарёво? Со всеми остальными он общался через телевизор. И вот сейчас постепенно становится ясно, к чему такой интим тет-а-тет.

К новым, хорошо изученным граблям…

За май мировые цены на #нефть немножечко поднялись. Они всё ещё вдвое ниже уровней января. Но хотя бы продавцам «чёрного золота» уже не приходится приплачивать покупателям.

Достигнуто это шаткое равновесие было большой кровью и болью. Мартовский обвал, спровоцированный тем, что #Россия фактически торпедировала картельную сделку ОПЕК+, памятен до сих пор. И волосы дыбом у многих.

Месяц спустя отечественным нефтяникам пришлось прогнуться по полной и начать реальное, а не виртуальное сокращение нефтедобычи, с консервацией работающих скважин. При этом квоты распределились так, что РФ от своего экспорта вынуждена была убрать с рынка почти четверть объёма, тогда как основной конкурент, Саудовская Аравия, только чуть более 15%.

И всё это – благодаря деструктивной позиции одного человека на заглавном фото. Ему, видите ли, захотелось подкосить ненавистных американских сланцевиков. Ну и сохранить свою долю…

Выиграл от этого, между прочим, #Китай. В апреле китайские НПЗ приобрели 7,2 млн тонн нефти в РФ, а ежедневно в Китай поступало 1,75 млн баррелей – на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом для наших нефтяников апрельские поставки оказались убыточными: фактические экспортные #цены на российские сорта стали отрицательными. За вычетом налогов и транспортных издержек на каждом проданном барреле компании потеряли в среднем 3 долл., оценивают аналитики Argus.

Если же учесть операционные расходы, то убытки достигали 6-8 долл. за условную бочку.

Это суперменеджмент!

Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Однако уже назревает новое на нефтяном рынке. В июне должны состояться очередные переговоры в формате ОПЕК+, где будет решаться дальнейшая судьба сделки по сокращению добычи нефти. В её преддверии массово начали выходить как #новости, так и вбросы о возможных параметрах пролонгации картельной сделки. Например, муссируется тема сохранения майской квоты на несколько месяцев или же вплоть до конца года.

Судя по сообщениям СМИ, она опять готова стать камнем преткновения для картеля. Апрельское соглашение предполагало, что страны-участницы уже в июле начнут увеличивать добычу в общей сложности на 1,7 млн баррелей в сутки. В настоящее время #Россия абсолютно твёрдо настроена в рамках прежних договорённостей нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в день с июля и ещё на столько же с января. О чём рассказали Bloomberg три федеральных чиновника и двое представителей отрасли, знакомых с позицией Кремля.

Но партнеров по ОПЕК+ прежний сценарий уже не устраивает. Они предлагают не увеличивать поставки еще два месяца, продлив максимально возможные квоты до сентября. Эту идею продвигает Саудовская Аравия, недовольная текущим низким уровнем цен на #нефть. Ведь желаемого восстановления которых хотя бы до 50 долл. за баррель пока не произошло. И саудитов поддерживают многие другие участники сделки.

А вот в РФ некоторые нефтяные генералы опять надеются пойти своим путём. Потому что для отечественной нефтяной отрасли проблема длительного сокращения добычи означает одно: часть запасов можно потерять.

Когда квота России была небольшой, наши нефтекомпании ещё могли эффективно как чередовать интенсивность режимов эксплуатации конкретных добывающих скважин, уменьшая их дебиты, но не доводя до полной их остановки, так и переключать месторождения, пласты, площадки добычи. Но после апреля-2020 выполнить картельные обязательства можно только через полное отключение нефтедобычи на части скважин. И для многих из них, с учётом рассчитанных остаточных извлекаемых запасов нефти и при ожидаемых ценах на «жижу», такое отключение – уже навсегда.

Однако, дилемма…

Ходят разговоры, что Игорь Сечин примчался в резиденцию президента, чтобы убедить Владимира Путина не поддаваться. Хотя главы других компаний были уже не против соглашательства. В таком контексте фотографии, где глава государства и руководитель нефтекомпании совещаются в крайне безбарьерной обстановке, были призваны подчеркнуть подчеркнуть высочайшую степень доверия между собеседниками.

Но это может означать и высочайшее одобрение жёсткой позиции Игоря Сечина в отношении ОПЕК+. В прошлый раз подобная жёсткость, совпавшая с пандемией #коронавирус­а и вызванным ей повсеместным экономическим спадом, вышла России боком.

Неужели теперь Владимир #Путин, снова поддастся чарам своего любимца и опять наступит на те же грабли? Или первый урок таки пошёл впрок?