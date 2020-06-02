В ЕС заявили, что Трамп не может самостоятельно менять формат G7 и приглашать в группу Россию

02.06.2020, 21:10, Новости дня

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил против участия России в саммите “Большой семерки”, сообщило издание Euractiv.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне в США, но в конце мая американский президент Дональд Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

На пресс-конференции 2 июня Боррель сказал, что “Большая семерка” не может стать “Большой восьмеркой”, “пока Россия не изменит свой курс”. Он подчеркнул, что изменение формата группы не является прерогативой председателя G7.

Дипломат считает, что в это нелегкое время сотрудничество между странами, которые являются единомышленниками, как никогда имеет решающее значение.

1 июня с критикой идеи Трампа выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В Лондоне заявили, что ожидают изменения политики РФ, которое может оправдать ее возвращение в группу. Трюдо напомнил, что Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым. Он подчеркнул, что РФ продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, “поэтому она не состоит в группе и продолжит находиться вне ее”.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. ЕС не является членом “Семерки”, но его руководители посещают саммиты G7 в качестве гостей. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет “Большую семерку”.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата “Большой восьмерки” в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

В 2019 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату “Большой восьмерки” и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Трамп говорил, что намерен пригласить Путина на следующий саммит G7, невзирая на политические последствия.