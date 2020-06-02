Судно – трубоукладчик “Северного потока – 2” сменило владельца. Это позволит “Газпрому” избежать новых санкций – СМИ

02.06.2020, 21:10, Новости дня

Претендент на завершение строительства газопровода “Северный поток – 2”, судно “Академик Черский” сменило владельца, что позволит “Газпрому” избежать новых санкций США. Об этом сообщает “Немецкая волна”.

До этого судно принадлежало “дочке” российского “Газпрома”. Теперь его владелец – “Самарский теплоэнергетический имущественный фонд”.

В выписке из российского международного реестра не указывается, когда именно судно сменило владельца.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно “Академик Черский”. Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Готовность газопровода составляет 93%. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.