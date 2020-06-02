В Нацполиции опровергли информацию об изменении маршрута подозреваемых в убийстве Шеремета

02.06.2020, 21:10, Новости дня

Национальная полиция опровергла информацию некоторых СМИ о том, что следствие якобы исказило маршрут передвижения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, чтобы согласовать его с версией следствия. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В Нацполиции пояснили, что для проведения экспертиз следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко.

“В материалах уголовного производства подается схема движения подозреваемых от автомобиля до улицы Бульварно-Кудрявской, 18/2 – именно там в последний раз фигурантов зафиксировала камера видеонаблюдения”, – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, на схеме четко показано, что после закладки взрывчатки подозреваемые по Чеховскому переулку вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Олеся Гончара.

“Одновременно отмечаем, что в квартале, куда свернули фигуранты, по адресу: ул. Олеся Гончара, 28Б расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Андрей Антоненко. Он лично подтвердил это во время допроса”, – отметили в Нацполиции.

Правоохранители утверждают, что в предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал – его добавили в текст подозрений по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве.

Маршрут руху підозрюваних у справі вбивства Шеремета не змінений, – Нацполіція Маршрут руху підозрюваних у справі вбивства Шеремета не змінений, – НацполіціяНещодавно деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито зміну маршруту закладників вибухівки під авто, на якому підірвали журналіста Павла Шеремета. Слідство спростовує оприлюднені дані. Для проведення експертних досліджень слідство використовувало декілька відеофайлів, вилучених за маршрутом руху підозрюваних Антоненка та Кузьменко, у тому числі відео з фасаду приміщень Київського університету імені Бориса Грінченка, розташованого по вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 18/2. У матеріалах кримінального провадження подається схема руху підозрюваних від автомобіля до вул. Бульварно-Кудрявської, 18/2 – саме там востаннє фігурантів зафіксувала камера відеоспостереження. На цій схемі чітко зображено, що після закладення вибухівки підозрювані провулком Чеховським вийшли на вулицю Бульварно-Кудрявську, звідки й повернули у квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська та Олеся Гончара. Водночас зазначаємо, що у кварталі, куди звернули фігуранти, за адресою: вул. Олеся Гончара, 28Б розташована квартира, якою користувався підозрюваний Андрій Антоненко. Він особисто підтвердив це під час допиту. Слід також зауважити, що в попередніх підозрах маршрут руху до і після закладення вибухівки не фігурував – його було додано до тексту підозр за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні.Управління комунікації Національної поліції України#поліція #новиниОксана Блищик Коваль Евгений РБК-Украина УНН – Українські Національні Новини Цензор.НЕТ Радіо Свобода Телеканал "Прямий" УКРІНФОРМ Posted by Національна поліція України on Teisipäev, 2. juuni 2020

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

“Слідство.Інфо” 21 мая сообщало, что следователи получили “указание сверху” как можно скорее закончить расследование в отношении предполагаемых исполнителей.