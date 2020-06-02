 

В санатории Ставрополья прибыли первые отдыхающие

02.06.2020, 21:08, Новости дня

Первые 48 отдыхающих прибыли в санатории Кавказских Минеральных Вод, которые временно закрывались в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

«На сегодня уже возобновили работу шесть здравниц в регионе Кавказских Минеральных Вод. На отдых в край прибыли 48 человек. Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий. Еще 27 санаториев Ставропольского края готовятся возобновить работу в ближайшие дни», – сообщается на сайте главы региона.

Отмечается, что с прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха.

В ближайшее время готовятся возобновить работу еще 27 санаториев Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что с 1 июня на Кубани возобновят прием отдыхающих 200 санаториев с медицинской лицензией.

Кроме того, в Бурятии с 1 июля откроются детские оздоровительные лагеря.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Два модернизированных Ту-160 переданы в Минобороны

18.04 / Ученые определили самые важные виды морской мегафауны

14.04 / Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

24.04 / Пенс: к началу июня пандемия может «остаться позади»

17.04 / Десятки кадетов Нахимовского училища заболели коронавирусом. Они не участвовали в репетиции парада в Москве, заявили в Минобороны

09.05 / Зеленский рассказал, чем будет заниматься Саакашвили

20.05 / Рахмон впервые появился на публике в маске. Он призвал соблюдать гигиену и пообещал лекарства “из лечебных трав страны”

04.04 / Ракета SpaceX для полетов на Марс в третий раз разрушилась при испытаниях

26.03 / Российские военные вирусологи прибыли на север Италии

17.05 / В США число зараженных коронавирусом превысило 1,5 миллиона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска