Уволены обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ

02.06.2020, 21:08, Новости дня

Из спецслужб уволены семеро обвиняемых в разбойном нападении сотрудников «Альфы» и «Вымпела» ФСБ России, сообщил источник в силовых структурах.

«Все они были уволены из спецподразделений ФСБ по отрицательным мотивам незадолго до передачи дела в суд», – передает ТАСС слова источника.

В июле прошлого года в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, также были задержаны еще двое сотрудников ФСБ по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Их также проверяли на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Утверждалось, что фигуранты этого дела похитили не менее 136 млн рублей.

В феврале два участника дела были отправлены под домашний арест.