Приглашенный редактор Зара: 15 фактов обо мне, которые никто не знает

02.06.2020, 20:56, Разное

1. Мало кто знает, но в детстве я занималась художественной гимнастикой. Это особенный вид спорта, оставивший неизгладимый отпечаток на моем развитии и подаче себя. Но никогда тренировки не проходили без музыкальной паузы. Устраивала концерты тренерам и спортсменам.

2. В СМИ часто пишут о моей худобе, но кто знает меня, с уверенностью скажет, что я настоящая сладкоежка. Все конфеты после переездов, самолетов остаются в моей сумке, которые я всегда съедаю, если не могу уснуть или хочется чего-то сладкого. Я за разумное потребление сахара и всегда стараюсь подсчитывать калории.

3. Я в какой-то степени безумная мама. Всегда за игры и различные активности, мои сыновья знают, что на меня можно положиться. Иногда я ощущаю себя их сестрой или подругой.

4. Очень люблю танцевать, но никогда не была на дискотеке или в ночном клубе. Иногда перед сном мы с сыновьями включаем музыку и танцуем до упада. Музыку выбирают они, так я узнаю о новых синглах и артистах.

5. Уже много лет коллекционирую антикварные украшения. В разных городах и странах нахожу удивительные вещи: кольца, колье, серьги, браслеты с историей. А еще у меня дома собрана коллекция медведей ручной работы. Сейчас столько талантливых мастеров, которые создают настоящие произведения искусства.

6. Я обожаю гулять. Каждый раз, когда есть возможность, отправляюсь пешком по ночному Петербургу, обязательно забегаю в “Пышечную на Желябова”. Вроде ничего особенного, но это вкус детства. А во время путешествий наматываю десятки километров, изучая новые места.

7. Всегда была очень застенчива. Но моя любовь к музыке оказалась настолько сильна, что я оставила учебу в СПбГУ, факультет востоковедения, и поступила в Театральную академию на Моховой (СПбГАТИ). Не все знают, но по образованию я драматическая актриса театра и кино.

8. В обычной жизни стараюсь разговаривать с детьми на английском языке, мы обсуждаем фильмы или делимся впечатлениями о вкусном десерте, а также на курдском. Хочу, чтобы они знали язык своих предков.

9. Мое полное имя – Зарифа. И названа я в память о моей бабушке.

10. В знак протеста я сбежала из дома, мне было 4 года. Пропажу вовремя обнаружили и не дали мне уехать на автобусе в неизвестном направлении. Была зима, и я надела первые попавшиеся вещи.

11. Из-за хорошей акустики люблю петь в подъездах и скверах.

12. Я очень открытый и доверчивый человек, порой страдаю от этого. А ещё я большая самоедка, из-за всего переживаю.

13. Впервые встала на коньки сразу после родов первенца для телешоу, это позволило быстро прийти в форму, однако на одном из выступлений у меня был смещён позвоночник и травмировано ребро.

14. Мало кто знает, но в детстве я была очкариком и очень комплексовала из-за этого. Позже сделала коррекцию зрения, чтобы видеть зрителей в зале.:)

15. Сдала на права и после так за руль и не села.