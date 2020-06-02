Российские вузы решили не поднимать стоимость обучения

02.06.2020, 20:54, Новости дня

Большинство российских вузов не будут повышать стоимость обучения в новом учебном году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

«Еще месяц назад мы собрались вместе с большинством российских ректоров, долго обсуждали. На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение (не повышать стоимость обучения – прим. ВЗГЛЯД), была рекомендация министерства. <…> Стоимость обучения повышаться в этом году не будет. Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», – приводит его слова ТАСС.

Фальков добавил, что на фоне коронавируса Минобрнауки совместно с вузами к 1 сентября выработает новые требования к общежитиям.

Ранее в Минобрнауки заявили, что завершить зачисление в российские вузы планируется в августе. Зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что с учетом эпидситуации решено провести 29 и 30 июня сначала пробные ЕГЭ, а основные экзамены начать 3 июля.