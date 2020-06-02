 

Власти Одессы предупредили туристов об опасности купания в Черном море

02.06.2020, 20:53, Новости дня

Жителям Одессы (Украина) и туристам не стоит купаться в Черном море, так как вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям, сообщила пресс-служба мэрии.

«Проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям… Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения», – передает сообщение мэрии РИА «Новости».

Глава областной одесской администрации Максим Куцый говорил до этого, что власти в этом году ждут около 4-5 млн туристов.



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