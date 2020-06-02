 

Ученые из США создали пульт для дистанционного воздействия на нейроны

02.06.2020, 20:53, Разное

Ученые из США смогли создать пульт, с помощью которого можно дистанционно воздействовать на нейроны. Новейшая технология будет актуальной для фундаментальных научных исследований с применением органоидов, а также для разработки способов неинвазивной терапии.
Группа специалистов, представляющая Университет Карнеги-Меллона, разработала графеновый 3D-материал, позволяющий оптически стимулировать клетки на расстоянии. Для воздействия на нейроны их генетическая модификация не требуется. Для предотвращения клеточного стресса необходима энергия, – отмечают создатели.

Эксперты синтезировали графен с помощью кремниевой нанопроволоки, что дало возможность получить широкополосное оптическое поглощение и воздействовать на передачу импульсов в клетках.

Благодаря дистанционной стимуляции можно контролировать развитие тканей органоидов в процессе исследовательских экспериментов или осуществлять стимуляцию нейронов нервной и мышечной тканей. Эти методы не требуют огромного потребления энергии и позволят добиться многих результатов во время создания неинвазивных способов терапии, в основе которых может быть использована активность клеток человеческого организма.



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