Симоньян пригрозила судом после нападений на российских журналистов в США

02.06.2020, 20:49, Новости дня

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян допускает возможность обратиться в суд по поводу нападения на российских журналистов в Миннеаполисе, однако полагает, что суд в США вряд ли поведет себя лучше полиции.

«За три последних дня американская полиция дважды напала на журналистов нашего агентства – корреспондента РИА Новости в Миннеаполисе и продюсера Sputnik в Вашингтоне. Оба раза наши журналисты показывали пресс-карты и громко кричли, что они – пресса. Не видеть и не слышать этого полицейские не могли. Такое же случалось и с коллегами из американских СМИ в эти дни. В правовом государстве мы бы, конечно, подали в суд. Но в современной Америкие нет никаких оснований считать, что он поведет себя лучше, чем полиция. Хотя мы подумаем», – сказала Симоньян РИА «Новости».

По поводу нападений на представителей прессы в США высказался и журналист ВГТРК Стас Натанзон. «I’M PRESS!» – в США теперь это значит: «Прессуйте меня!». С самого начала протестов американские силовики расстреливают и избивают журналистов. Я работал на разных протестах в разных странах мира. Такого количества преднамеренно искалеченных журналистов не было, кажется, даже на Украине», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева, который продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ. В ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо. Позднее пострадавший от действий полиции США российский журналист рассказал о своем состоянии.

Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Кроме того, журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции. На действия полиции пожаловались и другие сотрудники американских СМИ. Некоторые из них попали под резиновые пули, а некоторых арестовали.

ООН призвала расследовать нападение на российского журналиста в Миннеаполисе.

В МИД России расценили нападение на российского журналиста в США как проявление необоснованной жестокости и призвали расследовать этот инцидент. Москва выразила беспокойство в связи с «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства Флойда.