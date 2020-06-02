Эксперт объяснил реакцию ЕС на полицейское насилие в США

02.06.2020, 20:49, Новости дня

«Это необычная критика. Высказать критику в сторону Америки с такой высокой позиции, от всего ЕС – это серьезно и не останется без ответа, американцы очень остро на это отреагируют», – сообщил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя новость о том, что Евросоюз осудил полицейское насилие в США.

«Европа всегда придерживается приоритета политики ценностей. Если бы сейчас параллельно не происходили стычки в Гонконге, то и по американскому сюжету критика была бы менее громкой и более сдержанной. Но поскольку европейцы вовсю критикуют те жесткие меры, которые принимает Китай против Гонконга, то она не может промолчать и в отношении Америки. Это было сделано, чтобы сохранить свое европейское лицо и спасти свою политику ценностей», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Во вторник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает право американцев на мирный протест, и осуждает «насилие и злоупотребление властью со стороны полиции», которые стали причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Напомним, что смерть Флойда стала причиной протестов и погромов, которые охватили многие крупные города США, включая Нью-Йорк и Вашингтон.

По мнению Рара, ни к какой критике со стороны ЕС Америка не прислушается. «Если смотреть на реакцию Европы и на то, что пишут трансатлантически ориентированные СМИ, то критикуют они не американскую правоохранительную систему, а именно поведение президента Дональда Трампа. Тут явно есть надежда, что демонстрации ослабят его позиции и, наконец, в Америке будет другой президент», – отметил германский политолог.

Рар уверен: Трамп не упустит возможности поставить европейцев на место и найдет в их адрес жесткие, недобрые слова. «В лучшем случае американцы промолчат, но думаю, они, конечно, дадут европейцам понять, что такая критика со стороны союзников им не по вкусу. Ни в коем случае Трамп не хочет слушать от них никаких поучений. Кто здесь командир, а кто служанка для Трампа ясно и очевидно», – считает эксперт.

По мнению собеседника, протесты в скором времени станут предметом американской избирательной кампании. «В то время, как Трамп выступает за жесткие наказания протестующих, мы видим, что у кандидата от демократов Джозефа Байдена в этом отношении совсем другая политика: американцы имеют право по-американски выступать против расизма. И здесь начинается интересная американская риторика», – заметил политолог.

Напомним, Трамп заявил, что нынешние беспорядки в США являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма. Президент США пригрозил ввести войска в бунтующие города в том случае, если губернаторы не смогут справиться с погромами собственными силами или не захотят применять силу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США.