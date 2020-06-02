Мнение: Россия не знает границ, падение рождаемости в США и американский расизм

02.06.2020, 20:40, Разное

1.Забавный тред на 9gag. Подписи к заглавной картинке: «Любовь не знает границ… и Россия тоже (список стран, в которые совершила вторжение Россия/СССР)».

В обсуждении англоязычные пользователи вспоминают вторжения США в другие страны (особенно туда, где есть нефть). Также некоторые комментаторы указывают, что если закрасить на карте все государства, которые вторгались в Россию, то их тоже окажется весьма много.

https://9gag.com/gag/aLw2Emx

Наконец, многие пишут про Британскую империю. Вот любопытная карта – страны, куда британцы никогда не вторгались (лишь около 10% всех стран мира):

2. Коллега genby обращает внимание на неприятные показатели падения рождаемости в США. На протяжении 11 из последних 12 лет число рождённых детей в стране падает, несмотря на общий рост населения за счёт миграции. Сейчас в США за год рождается меньше детей, чем в 1980-х годах:

https://genby.livejournal.com/830340.html

Общий коэффициент рождаемости в США (среднее число младенцев, которое будет иметь женщина за всю свою жизнь) снизился до 1,7 в 2019 году, с 1,72 в 2018 году. Это самый низкий уровень с тех пор, как правительство начало отслеживать эту цифру в 1909 году.

В результате в США очередной раз снизилось число рождённых детей. До 3,75 млн.

Впрочем в 2020 году будут новые рекорды. Воспроизводство населения в США прекратилось в 1971 году.

3. Американские расисты в своём репертуаре. Я перевёл твит:

https://news.myseldon.com/ru/news/index/230719123