Личное: Чего мы хотим?

02.06.2020, 20:38, Разное

Владимир Путин назначил вчера 1 июля днём голосования за поправки в Конституцию.

Что это за поправки, зачем они вообще нужны, я откровенно не понимаю. Ну, серьёзно — а помните такую старую картинку про женщин? Вот она, посмотрите:



Фото: Соцсети

Тридцать лет мы жили с нынешней Конституцией без поправок. Хорошо, плохо ли, но как-то жили. А теперь внезапно возбудились и без поправок — ну, никак прям прожить не можем! При этом, что интересно, никто толком-то и не знает, что это за поправки такие.

Кто мы? Россияне. Чего мы хотим? Не знаем! Когда мы это хотим? Прямо сейчас!

Так, что ли, получается? Не знаю, как вы, но я сейчас ощущаю себя вон теми бабами с картинки.

Кругом — эпидемия. Нихрена ведь ничего не закончилось — посмотрите на цифры статистики, которые я ежедневно публикую в своём Телеграм-канале.

И тут, посреди эпидемии, нам говорят: надевайте штаны и все — на участок. Голосовать за что-то, что нам необходимо!

Санитарный врач Анна Попова изучила какой-то международный опыт и уверенно заявляет, что исключает все риски.

Серьёзно?

Что это за опыт такой? В какой стране мира в разгар эпидемии народ погнали на голосования — в помещения с большим потоком людей, где, как известно из рекомендаций ВОЗ, коронавирус после посещения больного коронавирусом, воздух остаётся опасным 3 часа?

Как можно заявить, что риски не просто минимизированы, но и вообще исключены?

Это безответственность? Вредительство? Готовность сказать, предав клятву врача, всё то, что ждут наверху?

Для меня совершенно очевидно, что никакие риски не исключены и даже не минимизированы. И мне точно так же очевидно, что принятие поправок в Конституцию спокойно может подождать год-два-три.

До момента, когда:

1) прирост новых больных будет равен нолю

2) будет вакцина

3) будет эффективная схема лечения от коронавируса.

Зачем нас гонят на голосование, подвергая реальному риску наши жизни? Что за необходимость в этом такая? Лично вы можете подождать пару лет эти поправки или они вам необходимы прямо сейчас?