Мнение: Страсти вокруг вакцины от коронавируса

02.06.2020, 20:35, Разное

Минобороны сообщило, что начнает клинические испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах.

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Сотрудники НИЦЭМ уже провели неофициальные испытания вакцины от COVID-19 на себе: побочных эффектов ни у кого из испытуемых не возникло.

В разработке вакцины участвовали и сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, на базе которого и пройдут клинические испытания, для которых отобрали 50 военнослужащих, в том числе пять женщин.

Я не разбираюсь в вакционах. Но разбирающиеся пишут, что вакцина, о которой раструбили, – это фуфло.

Нигде в мире инвесторы не приносят новости о новых лекарствах. Это удел ученых, которые проводят исследования и предъявляют миру доказательства, полученные в их исследованиях. Инвесторы нанимают умных ученых и врачей.

Россия 2020: эпидемия, повляются денежные мешки, которые рассказывают, что их лекарство, волшебным образом зарегистрированное Минздравом до завершения клиниспытаний, замечательно эффективно против КОВИД. Они полечили 35 (?) человек и у них температура быстрее нормализовалась. Т.е. они не только сами глупы, но и их медицинские советники такие же. Что, цель лечения КОВИДа – нормализация температуры?

Жирные коты нам сказывают, что они разработали свой препарат на основе японского, но он не японский. Значит, это новое действующее вещество? Где результаты доклинических исследований? Когда и кем проводились, разрешались испытания первой и второй фаз?

Все усилия и весь шум только затем, что, став владельцами первого регудостоверения они теперь могут настаивать, чтобы все больные КОВИД лечились их препаратом – он же только один разрешен при КОВИД.

Минздрав, который регистрирует любые фуфлофероны и игнавирины, не глядя на клиниспытания, не показал нам ничего нового. А вот отечественная фарма пробила очередное дно. Думаю, что есть все основания сомневаться и в первой самопохвале инвесторов: что они наладили синтез. Уже 30 лет, как на Руси преобладает иной путь: синтез рисуют на бумаге, а субстанцию завозят из Китая/Индии. Недавно такая схема была раскрыта с аппаратами ИВЛ. Нет оснований не предполагать, что и с фавипиравиром такая же история.

… Институт Гамалеи, который еще в апреле заявил о готовности производить вакцину против КОВИД, а в конце мая о том, что испытал ее на своих сотрудниках, ведет себя коллективно как колхозный опытник, которому дали мелкоскоп и показали, как мел шипит от кислоты. Им невдомек, что испытания на себе есть один из самых сомнительных видов испытаний, которые всегда проводились только в ситуации крайней нужды или авантюристами. Теперь мы узнаем, что эта вакцина испытывается на военнослужащих.

Хельсинкская декларация напрямую запрещает проводить испытания на таких уязвимых группах, как заключенные и военнослужащие. Именно потому, что они не могут быть настоящими добровольцами.

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И кому верить?

Фотография отсюда