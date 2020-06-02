Ученые по-прежнему намерены выяснить, могут ли животные распространять SARS-CoV-2

02.06.2020, 20:30, Разное



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Вскоре после того, как коронавирус начал распространяться по миру, в разных странах начали появляться сообщения о случаях заболевания животных. Так, были зафиксированы случаи инфицирования кошек в Гонконге, тигров в зоопарке Нью-Йорка и норок на фермах в Нидерландах. До настоящего момента были подтверждены только два случая передачи SARS-CoV-2 от животного к человеку — в обоих случаях это были фермерские норки. Но по мере того, как заболеваемость в мире снижается и снимаются ограничения, увеличивается потенциальный риск заражения людей от животных, которые живут рядом с нами. Ученые из разных стран призывают к масштабному отбору и изучению генетических образцов домашних и диких животных, а также домашнего скота, чтобы оценить степень этого риска, пишет Nature.

По словам Джоанн Сантини (Joanne Santini), микробиолога из Лондонского университетского колледжа (University College London), вирус может распространяться незамеченным у некоторых животных. «У нас просто недостаточно данных», – утверждает исследователь.

Ученые напоминают, что нередко патогены циркулируют между разными видами, что затрудняет контроль распространения вирусов. Скорее всего, человек получил SARS-CoV-2 от летучих мышей, но исследователи не знают, сколько животных были вовлечены в цепочку передачи. Известно, что вирус пандемического гриппа H1N1 возник у свиней, передался людям и распространился по всему миру, а затем вновь вернулся к свиньям и продолжает циркулировать.

Известно, что к коронавирусу предрасположены как минимум двенадцать различных животных, включая домашних собак и кошек, львов, тигров и фермерских норок. Это означает, например, что как все животные семейства куньих — норки, ласки, барсуки, росомахи, куницы, – могут быть потенциально восприимчивы к коронавирусу и передать его людям. Но до настоящего момента эту возможность никто не проверял.

Лабораторные эксперименты подтвердили восприимчивость к вирусу хомяков, кроликов и мартышек, в то время как свиньи, утки и цыплята не могут заразиться. Однако никто не проводил подобные исследования для коров, овец, лошадей и другого домашнего скота.

«Если SARS-CoV-2 появится у диких животных, которые имеют тесный контакт с домашним скотом, вероятность межвидовой передачи может увеличиться», считает вирусолог Университете штата Огайо в Вустере (Ohio State University in Wooster) Линда Сайф (Linda Saif). По ее словам, тот факт, что животное может заразить другое животное не означает риск заражения для людей. Но чтобы оценить этот риск, исследователи должны изучить, какое количество вируса выделяют разные виды животных и сколько необходимо для заражения человека.

В настоящий момент в разных странах планируются исследования различных видов животных на восприимчивость к коронавирусу. Так, ветеринарный вирусолог из Университета ветеринарной медицины Ганновера (University of Veterinary Medicine Hannover) Азиза Вольц (Asisa Volz) намерена выяснить, распространяют ли кошки инфекцию в доме престарелых в Баварии, пациенты которого продолжают заболевать, несмотря на строгий карантин. У одной их кошек в пансионате были обнаружены следы РНК коронавируса, то есть теоретически она могла распространять инфекцию.

Арджан Стегеман (Arjan Stegeman), ветеринарный эпидемиолог в Университете Утрехта (Utrecht University) также планирует проверить кошек, живущих с людьми, зараженных COVID-19 в Нидерландах. «Если окажется, что кошки могут передавать вирус людям, распространение инфекции будет сложнее контролировать», – утверждает ученый.