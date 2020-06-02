Житель Татарстана предстанет перед судом по делу об истязании инвалида

02.06.2020, 20:30, Новости дня

Следователи в Республике Татарстан завершили расследование уголовного дела о незаконном проникновении в жилище, угрозе жизни и истязании прикованного к постели инвалида, сообщило региональное СУ СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего жителя города Зеленодольска, обвиняемого в совершении преступлений по факту угрозы убийством, незаконного проникновения в жилище и истязания», – говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически без спроса заходил в комнату к 58-летнему соседу, прикованному к постели, избивал его и угрожал убийством.

Следствием установлено, что в январе 2020 года обвиняемый вошел в комнату к потерпевшему, посмотрел телевизор, а после начал «выкручивать руку больному мужчине, нанес несколько ударов кулаком и электробритвой по лицу».

Подозреваемый полностью признал свою вину, следствием собрано достаточное количество доказательств, «уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

Ранее в Новороссийске было возбуждено уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, который был найден со следами истязаний в закрытой квартире. Женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время.