Психолог Надежда Сафьян рассказала о правильной подготовке к жизни после самоизоляции

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02.06.2020, 20:30, Разное

Психолог Надежда Сафьян дала несколько ценных рекомендаций по подготовке к жизни после самоизоляции. Выйти из карантина можно, получив максимальную пользу, считает эксперт.
Многие рано начали говорить о конце пандемии. Связанные отменой ограничений новые переживания не принесут людям пользы, так как они станут терять бдительность, и второй волны вспышки коронавируса избежать не удастся. Рассуждая об адаптации после выхода из карантина и снятия ограничений психолог, являющийся автором проекта #МыРядом, советует не ставить больших целей и не назначать сроков.

В интервью изданию “Российская газета” эксперт объясняет: необходимо тщательнее следить за своим эмоциональным здоровьем, ведь у многих во время самоизоляции могла пошатнуться уверенность в безопасности, в людях – инфекцию может переносить любой, а значит, его нужно бояться. На такие важные моменты следует обращать внимание, а после их принятия жить дальше, не зацикливаясь на проблеме. В худшем случае, человек может впасть в депрессию.

Благодаря самоизоляции каждый имеет возможность пересмотреть приоритеты, сделать ревизию собственной жизни, так как до пандемии большинство людей “существовали” на автопилоте. Эксперт посоветовала систематизировать новые планы и важные жизненные ценности, записав их на чистом листе.



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