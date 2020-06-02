 

Киселев обвинил полицейского в США в стрельбе на поражение в продюсера Sputnik

02.06.2020, 20:30, Новости дня

Полицейский, который во вторник ранил в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел у Белого дома, стрелял на поражение, сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Продюсер Sputnik Николь Рассел рассказала, как это было с ней: полицейский прицельно стрелял в нее на поражение, уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она – пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась. Все равно выстрелил. Даже правило «лежачего не бьют» не действует для американского полицейского. Конечно, он останется безнаказанным, и в следующий раз снова выстрелит в журналиста. Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить», – передает его слова РИА «Новости».

Киселев назвал такие действия США недопустимыми, по его мнению, это целенаправленное запугивание журналистов. Он также напомнил, что в воскресенье было совершено нападение на другого журналиста РИА «Новости».

«Ужас в том, что это – не случайность. Николь уже второй наш журналист, пострадавший от нападения полиции в уличной войне в США. В воскресенье корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, который освещал беспорядки в Миннеаполисе, полицейский целенаправленно брызнул перцовым газом в лицо. Рядом с ним был коллега из американского телеканала VICE, который так же, как и Михаил, показывал пресс-карту и кричал «Я – пресса!». Оба получили струю газа. Американские полицейские запугивают журналистов, чтобы они не рассказывали про творящееся на улицах американских городов», – отметил Киселев.

Он попросил у коллег поддержку, призвал провести расследования неправовых действий американских полицейских против журналистов.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что допускает возможность обратиться в суд по поводу нападения на российских журналистов в Миннеаполисе. Она также выразила мнение, что суд в США вряд ли поведет себя лучше полиции.

Напомним, в воскресенье в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собкора РИА «Новости» Михаила Тургиева, который продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Под обстрел полиции также попали журналисты Deutsche Welle. На действия полиции пожаловались и другие сотрудники американских СМИ.

Продюсер Sputnik также попала под резиновые пули, получила ранения.



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