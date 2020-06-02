Названы пять продуктов, позволяющих улучшить слух

02.06.2020, 20:30, Разное

Проблемы со слухом в преклонном возрасте могут быть вызваны неправильным, несбалансированным питанием и вредными привычками. Медики назвали пять полезных для улучшения слуха продуктов, которые должны быть в рационе каждого человека.

Морская капуста является источником аскорбиновой кислоты, ретинола, магния, калия, железа, йода, кремния и альгинатов. В ламинарии содержатся насыщенные жирные и полиненасыщенные жирные кислоты, фолиевая кислота, токоферол. Благодаря регулярному употреблению продукта удастся существенно улучшить слух и избежать других проблем с организмом.

Для профилактики заболеваний, связанных с нарушением слуха, рекомендуется есть горький шоколад, богатый на магний, кальций, фосфор, антиоксиданты и полифенолы. Продукт полезен для улучшения кровоснабжения внутреннего уха и нормализации функционирования сосудов.

Для того, чтобы избежать ушных инфекций, следует потреблять морковь, так как в ней имеется не только бета-каротин, но и никотиновая кислота, витамины группы В, токоферол. Включив корнеплод в рацион можно избавится от шума в ушах, – отмечают эксперты.

Большую пользу для слуха принесут грецкие орехи, богатые минералами и омега-3 жирными кислотами, а также овсяные отруби. Последние содержат тиамин, улучшающий работу кровеносных сосудов и способствующий нормальному функционированию слуховых нервов.