“Было трудновато”: олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе

02.06.2020, 20:29, Разное

Своим мнением на этот счет поделилась четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Олимпийских игр в парном катании Екатерина Гордеева. По мнению звезды фигурного катания, смена тренера – обычное явление в спорте.

Говоря об уходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе, спортсменка напомнила, как в 1998 году Алексей Ягудин отказался от сотрудничества с Алексеем Мишиным и перешел в команду Татьяны Тарасовой. Чемпионка отметила, что тогда под началом Алексея Мишина также занимался Евгений Плющенко, и наставник не мог быть одинаково внимательным ко всем своим подопечным. “У Этери Тутберидзе девочки выросли и окрепли, но держать их всех на едином высоком уровне ей было трудновато”, – считает фигуристка.

Екатерина Гордеева также высказалась о возможном возобновлении карьеры Алины Загитовой. По мнению чемпионки, девушка может вернуться в спорт, но это нужно сделать как можно раньше. Гордеева пояснила, что некоторые сложные элементы выступления следует изучать в юном возрасте, а Загитовой уже исполнилось 18 лет.