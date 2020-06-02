 

“Было трудновато”: олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе

02.06.2020, 20:29, Разное

Своим мнением на этот счет поделилась четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Олимпийских игр в парном катании Екатерина Гордеева. По мнению звезды фигурного катания, смена тренера – обычное явление в спорте.

Говоря об уходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе, спортсменка напомнила, как в 1998 году Алексей Ягудин отказался от сотрудничества с Алексеем Мишиным и перешел в команду Татьяны Тарасовой. Чемпионка отметила, что тогда под началом Алексея Мишина также занимался Евгений Плющенко, и наставник не мог быть одинаково внимательным ко всем своим подопечным. “У Этери Тутберидзе девочки выросли и окрепли, но держать их всех на едином высоком уровне ей было трудновато”, – считает фигуристка.

Екатерина Гордеева также высказалась о возможном возобновлении карьеры Алины Загитовой. По мнению чемпионки, девушка может вернуться в спорт, но это нужно сделать как можно раньше. Гордеева пояснила, что некоторые сложные элементы выступления следует изучать в юном возрасте, а Загитовой уже исполнилось 18 лет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / “Хорошие показатели”: эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян

29.03 / Иосиф Пригожин рассказал, каким будет шоу-бизнес после коронавируса

27.04 / Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова уехала из дома своей матери

03.05 / Бабкина потратила на лечение баснословную сумму

17.05 / Женщина, опасная для президента

21.04 / Скандалы: Фейковый креатив от Дмитрия Киселева

24.04 / «Как булыжная мостовая»: Пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о поражённых коронавирусом COVID-19 лёгких

16.05 / Норвежские ученые обнаружили новый способ для определения продолжительности жизни

20.04 / Ученые рассказали, какие упражнения лучше всего влияют на работу мозга

21.05 / Мнение: Тогда службу нес на границе с Японией, и сейчас оказался посреди войны на границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска