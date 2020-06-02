 

Блогерша Саша Спилберг придет на шоу “Дом-2”

02.06.2020, 20:29, Разное

Эфиры с известной блогершей которые покажут на телеканале ТНТ 8 и 9 июня. В одном из них она представит новых участников телестройки, а в другом разберет с участниками шоу их проблемы.

Саша Спилберг призналась, что идет на шоу “Дом-2”, чтобы защитить представительниц прекрасного пола от нападок мужчин. Она намерена изменить отношение парней к участницам проекта. Сама же строить любовь на реалити-шоу блогерша не будет.

22-летняя звезда Сети счастлива со своим молодым человеком Парулом. Недавно она поделилась с поклонниками романтической историей знакомства с бойфрендом, которая произошла на другом континенте.

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Публикация от SASHA SPILBERG (@sashaspilberg) 2 Май 2020 в 4:23 PDT

Отметим, в 2019 году Саша Спилберг вошла в топ-40 самых успешных российских звезд моложе 40 лет по версии журнала Forbes. Она также попала в список самых высокооплачиваемых интернет-знаменитостей страны. За год она заработала 44,9 миллиона рублей.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Ксения Собчак вернется на шоу “Дом-2” в качестве гостевой ведущей. Якобы она должна была появляться на шоу раз-два в неделю. Однако телеведущая опровергла эти слухи.



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