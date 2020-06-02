 

Мнение: Абсолютная правота нашей власти

02.06.2020, 20:20, Разное

И вот еще один гениальный комментарий из моего ФБ:

“Вообще то, беспорядки в США показали абсолютную правоту нашей власти. Раздавай деньги, не раздавай- все одно все недовольны и протестуют. Поэтому – нехера, перебьются”.

Надо позвать Медведева, пусть он это отольет в граните. И ведь главное – не поспоришь! Сколько там Трамп отвалил всей стране на бедность – по 2400 баксов в месяц (!) на брата (600 в неделю)? Ну, вот и результат. Нет, раздача денег черни – пустейшая трата ресурсов.

Источник: Размышления вольного социолога



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