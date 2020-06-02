Москва не ответила на запросы Германии по убийству Хангошвили

02.06.2020, 20:20, Новости дня

ФРГ до сих пор не получила ответа от России на предложение сотрудничать в раскрытии убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом заявили в германском министерстве юстиции.

Ведомство предоставило разъяснения депутату Бундестага от Левой партии Севим Дагделен. В Минюсте отметили, что всего было два обращения берлинской прокуратуры к Москве. Их отправили в декабре прошлого года. "Оба запроса остались без содержательного ответа от России", – приводит информацию ведомства "Немецкая волна".

Бывший полевой командир времён второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен. Российские власти ранее объявили Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме. Подозреваемый в убийстве, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Правительство ФРГ уже критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании этого преступления. По сведениям исследовательского проекта Bellingcat, арестованный по подозрению в гибели Хангошвили может иметь отношение к российским спецслужбам.

Германия в связи с убийством выслала из страны двух российских дипломатов. А Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.

Владимир Путин, комментируя убийство Хангошвили, заявлял, что тот был одним из организаторов взрывов в московском метро. Президент России назвал убитого "очень жёстким и кровавым человеком". Путин при этом отверг подозрения о причастности России к убийству, заявив, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно". До выступления Путина о возможной причастности убитого к терактам не сообщалось, в публичных материалах следствия он не упоминался.