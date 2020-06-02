На Уолл-стрит ожидается рост в надежде на восстановление экономики

02.06.2020, 20:20, Новости дня

Ключевые индексы Уолл-стрит во вторник обещают обновить трехмесячный максимум; оптимизм инвесторов по поводу возобновления экономической деятельности перевешивает беспокойство из-за протестов в США.

Некоторые из наиболее пострадавших компаний туристического сектора, в том числе American Airlines, United Airlines, Norwegian Cruise Line и Carnival в преддверии торгов продемонстрировали рост в размере от 1,3 до 2,9 процента.

Благодаря улучшению экономических данных, мерам стимулирования экономики и возобновлению работы компаний индекс S&P 500 поднялся на 38 процентов по сравнению с мартовским минимумом и теперь отстает от февральского рекорда всего на 11 процентов.

При этом инвесторы с настороженностью следят за развитием ситуации в отношениях с Китаем и протестами, которые во многих городах вылились в столкновения.

По состоянию на 8:13 утра фьючерсы e-mini Dow выросли на 121 пункт или 0,48 процента, S&P 500 – на 11,75 пункта или 0,38 процента, а Nasdaq – на 27,25 пункта или 0,28 процента.

Цена на акции Western Union выросла на 10,3 процента после того, как стало известно, что компания собирается выкупить своего конкурента MoneyGram International.

Акции MoneyGram поднялись на 51,4 процента.