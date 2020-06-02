 

Трамп назвал протестующих «сбродом и неудачниками»

02.06.2020, 20:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал участников протестов в Нью-Йорке «сбродом и неудачниками» и потребовал от властей города ввести Нацгвардию.

«Нью-Йорк, призовите Национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают вас на части. Действуйте быстро! Не делайте ту же самую ужасную и смертельную ошибку, которую вы сделали с домами престарелых», – написал Трамп в своем Twitter.

Он заявил, что прошлой ночью действия были предприняты слишком поздно.

«Неудивительно, что они разорвали это место на части», – сообщил Трамп.

До этого президент США заявил, что прошлой ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе «не было проблем» и похвалил силовиков и самого себя за подавление протестов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп оказался бессилен перед погромщиками.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Трамп заявил, что беспорядки являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма, и пригрозил ввести войска в бунтующие города.



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