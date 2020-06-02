Мнение: Массовая вакцинация

02.06.2020, 20:15, Разное

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", – сказал он.

Я, как, наверное, любой нормальный человек, воспринимаю вакцинацию как вполне разумный и рациональный ход в борьбе с заболеваниями. Тем более, что баланс рисков и пользы от них все-таки существенно смещен в сторону пользы. Правда, оговорюсь – когда-то был смещен.

Как обстоят сейчас дела – сказать сложно. Но уже в этом столетии мы прошли минимум через три крайне странных эпидемии птичьего, свиного гриппа и атипичной пневмонии, которые в конечном итоге оказались своего рода аналогом взрывов домов в России или теракта 911 в США. То есть – вполне проектным мероприятием. Теракты прикрывали вполне конкретные политические задачи тех людей, которые и организовывали их (и формально заявленные террористами люди были в этой истории скорее исполнителями в лучшем случае). Эпидемии прикрывали стремление БигФармы к банальной наживе по примитивному, но вполне рабочему методу создания проблемы и продажи ее решения. В нашей стране прозвище "мадам Арбидол" закрепилось совершенно не зря за конкретным представителем власти, так как эпидемии не стали бы тем, чем стали, без коррумпированных чиновников – что наднациональных структур типа ВОЗ, что национальных правительств.

Под шумок свиного и птичьего гриппа произошло перебалансирование сельского хозяйства (в нашей стране уж точно, когда крупные латифундисты под прикрытием борьбы с болезнью и ее распространением попросту уничтожили фермерские поголовья, оставшись на рынке в монопольном качестве.

В общем, эпидемии стали Клондайком для очень конкретных групп людей и структур – как национальных, так и глобальных, что неизбежно подорвало доверие ко всему, что связано с этими явлениями. Власть после своего коррупционного участия в предыдущих эпидемиях теперь воспринимается как прямой пособник преступных группировок, создающих свои схемы наживы или продвижения политических интересов.

Нынешняя эпидемия только укрепляет подозрения. И бодрые речевки про вакцинацию вызывают ряд вполне серьезных вопросов, на которые ответа нет. Очевидно, что за полгода создать вакцину и убедиться в ее безопасности невозможно. В принципе. А потому вакцинация будет означать лишь согласие на то, что тебе внутрь введут неизвестную по степени опасности субстанцию. Причем без гарантий и малейшей ответственности со стороны вводящего.

Второй момент – уже сегодня в России зафиксированы минимум четыре разных штамма коронавируса. И они существенно отличаются друг от друга. А потому вакцина если даже и поможет – то в лучшем случае только от одного. Остальные – может быть, но это неточно.

Третье. Общий развал российской промышленности не мог не затронуть и российскую фармакологию. А потому возникает резонный вопрос – а наша ли это вакцина вообще? И если не наша, то это означает лишь то, что власти допустили ее в Россию, фактически поверив на слово иностранному производителю, а скорее всего, просто положив в карман некую сумму от него.

Есть и другие вопросы и соображения. Но даже этих достаточно, чтобы принять осознанное решение – идти под укол или не рисковать своим собственным здоровьем и тем более здоровьем своих детей. Фактически вакцинация в таких условиях мало чем отличается от биологического эксперимента вроде тех, которые проводили на людях в японском "отряде 731". Но там японцы и не скрывали, что проводят опыты на врагах. Получается, что для российского руководства таким подопытным врагом становится весь народ?