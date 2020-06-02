 

Джордж Клуни поставил диагноз Америке – расизм — наша личная пандемия

02.06.2020, 20:10, Новости дня

Гнев и разочарование, выплеснувшиеся на американские улицы после убийства Джорджа Флойда, являются напоминанием о том, как недалеко США ушли от времён рабства, пишет Джордж Клуни в своей статье для The Daily Beast. По мнению Клуни, расизм и расовая дискриминация являются общей американской пандемией, вакцины от которой пока так и не найдено.


Reuters

Убийство Джорджа Флойда стало ещё одним примером систематически жестокого обращения в отношении части граждан США, пишет Джордж Клуни в своей статье для Daily Beast. При этом, по мнению Клуни, даже после протестов практически ничего не изменится.

Клуни приводит слова американской журналистки Сары Кёниг, подчёркивавшей, что судебная система США отмечена расовой дискриминацией. Кёниг говорила, что чернокожих и прочих представителей цветного населения чаще арестовывают, строже наказывают и выдают им более длительные тюремные сроки.

«Гнев и разочарование, в очередной раз выплеснувшиеся на улицы, — это напоминание о том, как недалеко мы ушли от нашего изначального греха — рабства. Тот факт, что мы больше не продаём и не покупаем людей, не делает нам чести. Нам нужны систематические изменения в правосудии и уголовной системе», — считает Клуни. Кроме того, Клуни отметил, что США нужны политики и лидеры, соответствующие принципам равного отношения ко всем гражданам, а не лидеры, сеющие ненависть и жестокость.

«Это наша пандемия. Она заражает всех нас, и за 400 лет мы пока так и не нашли вакцины. Кажется, что мы даже перестали её искать и просто пытаемся залечить рану каждый в отдельности», — пишет Клуни.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Минкомсвязи предложило использовать «Госуслуги» для подписи документов

29.05 / В Сан-Франциско начинают смягчение карантинных мер

09.04 / СК возбудил дела из-за фейков о заражении коронавирусом военных в Сирии

17.04 / Африканцы подвергаются гонениям в Китае из-за коронавируса

28.03 / “Идем и голосуем”. Потураев заявил, что Рада в понедельник откроет рынок земли и запретит возврат “ПриватБанка” Коломойскому

13.04 / Коронвирусом во всем мире заразились 1,85 млн человек

26.04 / Redmi покажет ноутбук RedmiBook 13 на базе Ryzen 4000

19.05 / Ученым удалось в четыре раза повысить чувствительность газовых сенсоров

10.04 / Американские истребители перехватили два российских самолета в районе Аляски

25.05 / Названы сроки действия масочного режима в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска