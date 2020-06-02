Москвичам дали прогноз о приходе настоящего лета

02.06.2020, 20:08, Новости дня

Уже в четверг на этой неделе температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла, а позднее погода будет все больше похожа на летнюю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В четверг в связи с изменением циркуляции воздуха также ожидаются небольшие грозы, сообщил Вильфанд телеканалу «360».

По словам специалиста, осадки стоит воспринимать как первый признак летнего тепла, которое придет уже в конце недели.

«Начиная с ночи воскресенья придет по-настоящему летняя погода: ночные температуры будут +13…+15 градусов, а дневные – +23…+25. В субботу будет уже +22…+24, в воскресенье – +23…+25. В выходные придет настоящее лето», – подытожил Вильфанд.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в начале лета в столице РФ ожидается прохладная погода от 11 до 16 градусов тепла днем.

Напомним, глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил россиян, что предстоящим летом возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды. Так, температура может резко повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов.