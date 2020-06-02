Захарова разоблачила «международное лицемерие» США

02.06.2020, 20:08, Новости дня

Госдепартамент США не может говорить о соблюдении прав человека на фоне жестокости полиции по отношению к журналистам в ходе нынешних беспорядков в США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что графике госсекретаря США Майкла Помпео на сегодняшний день запланирована встреча с «выжившими в ходе событий на площади Тяньаньмэнь».

«За окном госдеповского кабинета в Вашингтоне идет бойня между полицейскими и протестующими, которым есть что рассказать о выживании на площадях, но международное лицемерие никто не отменял. Интересно, он расскажет гостям о достижениях США в сфере защиты прав человека?» – написала Захарова в Facebook.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в нынешних обстоятельствах США могут только похвастаться противоправным и жестоким обращением с журналистами, которым распыляют в лицо слезоточивые баллончики и в сторону которых летят резиновые пули полицейских. «Есть чем гордиться: более сотни американских и зарубежных журналистов пострадали от насилия со стороны правоохранителей», – отметила Захарова.

Напомним, российскому журналисту Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе, брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Кроме того, журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции.

Позднее пострадавший от действий полиции США российский журналист рассказал о своем состоянии. ООН призвала расследовать нападение на российского журналиста в Миннеаполисе.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда.