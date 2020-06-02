 

Лаутаро Мартинес будет получать в “Барселоне” 12 миллионов евро в год

02.06.2020, 20:05, Новости дня

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес согласовал свой контракт с "Барселоной". Договор рассчитан на пять лет, а зарплата игрока составит 12 миллионов евро в год.

При этом "Барселона" и нынешний клуб Мартинеса "Интер" пока не достигли окончательного согласия относительно перехода 22-летнего игрока. "Барса" готова заплатить 60 миллионов и отдать двух игроков. "Интер" рассчитывает получить 111 миллионов или 80 миллионов плюс двух футболистов, сообщает РИА Новости.

Лаутаро Мартинес связан с "Интером" контрактом до лета 2023 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл за "Интер" 31 матч и забил 16 мячей.



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