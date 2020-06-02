 

“Европейская солидарность” инициирует отставку Кабмина Украины – Ирина Геращенко

02.06.2020, 19:54, Новости дня

“Европейская солидарность” выступила с инициативой отставки действующего Кабинета Министров Украины. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook заявила нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“Мы, согласно регламенту, направили соответствующее письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием немедленно предоставить нам подписные листы для сбора подписей. Пока наша инициатива блокируется, и листы мы не получили. Призываем коллег из других фракций немедленно присоединиться к нашим требованиям и обратиться к руководству ВР за подписными листами. И поставить подписи”, – сказала Геращенко.

Как уточнила нардеп, “Европейская солидарность” настаивает на том, что нынешнее украинское правительство должно уйти в отставку в полном составе, который “несет коллективную ответственность за провалы во всех сферах”.

Отже, « Європейська Солідарність» виступила з ініціативою відставки ВСЬОГО уряду Зеленського. Всіх міністрів, які несуть…

Posted by Iryna Gerashchenko on Teisipäev, 2. juuni 2020

Нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавляет украинское правительство с 4 марта. До этого он месяц проработал вице-премьером – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий. Перед Шмыгалем премьером был юрист Алексей Гончарук, его правительство проработало полгода. 

Инициатором приглашения Шмыгаля в Кабмин был первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов (он подтвердил это в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В Госдуму внесли поправку о возможности дистанционного голосования на выборах

09.04 / Бывшего начальника карельской ИК-9 задержали за избиение заключенного

19.05 / “Зенит” продлил Кокорину контракт и аренду в “Сочи”

01.04 / Отар Кушанашвили признался, что за сволочизм ему хорошо платили

14.04 / В СБУ разоблачили работающего на ФСБ РФ генерал-майора, он якобы планировал убийство Осмаева

30.04 / Доктор Фаучи: ремдесивир станет стандартом в борьбе с коронавирусом

10.04 / Саакашвили захотел стать мэром Одессы от партии Зеленского

18.05 / Максима Шугалея посадили в “бетонный стакан”

21.04 / Пандемия COVID-19. В Италии рекордное число заболевших выписали из больниц

13.04 / Трамп: ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска