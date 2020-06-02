“Европейская солидарность” инициирует отставку Кабмина Украины – Ирина Геращенко

02.06.2020, 19:54, Новости дня

“Европейская солидарность” выступила с инициативой отставки действующего Кабинета Министров Украины. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook заявила нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“Мы, согласно регламенту, направили соответствующее письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием немедленно предоставить нам подписные листы для сбора подписей. Пока наша инициатива блокируется, и листы мы не получили. Призываем коллег из других фракций немедленно присоединиться к нашим требованиям и обратиться к руководству ВР за подписными листами. И поставить подписи”, – сказала Геращенко.

Как уточнила нардеп, “Европейская солидарность” настаивает на том, что нынешнее украинское правительство должно уйти в отставку в полном составе, который “несет коллективную ответственность за провалы во всех сферах”.

Отже, « Європейська Солідарність» виступила з ініціативою відставки ВСЬОГО уряду Зеленського. Всіх міністрів, які несуть… Posted by Iryna Gerashchenko on Teisipäev, 2. juuni 2020

Нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавляет украинское правительство с 4 марта. До этого он месяц проработал вице-премьером – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий. Перед Шмыгалем премьером был юрист Алексей Гончарук, его правительство проработало полгода.

Инициатором приглашения Шмыгаля в Кабмин был первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов (он подтвердил это в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону).