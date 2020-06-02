Эксперт: Голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе сделает процесс безопасным

02.06.2020, 19:53, Новости дня

«Помимо санитарных мер, технологии «мобильного избирателя», досрочное голосование и голосование на открытом воздухе сделают процесс доступным и безопасным для избирателей», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя объявленные ЦИКом и Роспотребнадзором меры для защиты граждан в ходе голосования по поправкам в Конституцию в условиях рисков, связанных с COVID-19.

«После выхода Федерального закона о поправках, работа ЦИКа по обеспечению процесса голосования не прерывалась, несмотря на коронавирус, – сказала руководитель Лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына. – В российской избирательной системе не было застоя, она активно искала выходы из сложной ситуации. Акцент делался на разработку нового инструментария голосования, чтобы сделать его максимально безопасным».

В этом смысле у РФ оказалась своя успешная электоральная история, уже опробованные технологии, которые теперь как никогда востребованы, продолжила эксперт. «Речь обо всем, что связано с «мобильным избирателем», а также с досрочным голосованием и голосованием на открытом воздухе. Также стоит отметить, что само голосование растянуто на много дней, что позволит разгрузить участки, сделать процесс более доступным и безопасным для людей», – подчеркнула Кислицына.

«Кроме того, тщательно изучен международный опыт электоральных мероприятий в условиях коронавируса. Все лучшие аспекты будут внедрены. Плюс то, о чем накануне глава ЦИК Элла Памфилова докладывала президенту – индивидуальные средства защиты, бюллетени в герметичных упаковках и так далее», – перечислила эксперт.

Говоря о критике, звучавшей в последнее время в адрес главы Центризбиркома со стороны несистемной оппозиции, собеседник отметила, что для Памфиловой такой прессинг не стал новостью, она подвергалась ему и раньше.

«Поэтому я уверена, Центризбирком все равно выполнит свою основную задачу, отработает голосование максимально прозрачно и эффективно. Глава ЦИК весьма профессиональна в своей работе. Для Эллы Александровны, и она сама это не раз подчеркивала, в любой ситуации ключевым остается обеспечение легитимности избирательного процесса», – заключила Кислицына.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Во вторник ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.