 

Украинский военный рассказал сотрудникам ФСБ о нарушении границы с Крымом

02.06.2020, 19:53, Новости дня

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым опубликовала видео задержания и допроса украинского военного, который нарушил российскую границу. Он сам рассказал о произошедшем, объяснив, что перед этим выпивал и принимал наркотики с жителями Украины.

На видео с допроса украинский военный сообщил, что до того, как попасть на территорию Крыма, он выпил с местными жителями на украинской территории и «покурил травки». После этого он пошел по дамбе, зачем – не объяснил, передает РИА «Новости».

«По дамбе я добровольно пошел, моя была инициатива», – сказал задержанный.

Он уточнил, что у него был выходной, руководства с ним не было. Наркотики, обнаруженные у него, ему дали местные жители на территории Украины.

Военный также сообщил, что не имеет претензий к российским пограничникам.

Видео задержание пьяного украинского вояки с наркотой на крымской границе, которого по версии некоторых украинских СМИ похитили сотрудники ФСБ pic.twitter.com/LhQPFuXlYt

— Крот КГБ (@krot_kgb) June 2, 2020

Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного, нарушившего российскую госграницу. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.



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