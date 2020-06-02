В Москве на пикетах против произвола полиции задержали 11 человек
02.06.2020, 19:50, Новости дня
У здания главного управления МВД Москвы на Петровке, 38, проходит серия пикетов против полицейского насилия. “МБХ Медиа” сообщает об 11 задержанных.
Одним из первых задержали пресс-секретаря движения “Гражданское общество” Егора Илюшкина и несколько других активисток и активистов.
Также была задержана пресс-секретарь “Правовой инициативы” Ксения Бабич, которая держала плакат “Свободу Илье Азару”.
Молодого человека с плакатом “Беспредел – язык номенклатуры” силовики унесли на руках.
Серия одиночных пикетов была анонсирована после того как в Екатеринбурге во время спецоперации сотрудники Росгвардии убили мужчину, подозревавшегося в краже нескольких рулонов обоев. В ведомстве объяснили это тем, что подозреваемый “держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие”.
Ранее пикеты на Петровке проходили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара, который также выходил на акцию протеста, чтобы поддержать арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова.
Полиция Москвы 29 мая заявила, что в период режима карантина в Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты.
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