В Москве на пикетах против произвола полиции задержали 11 человек

02.06.2020, 19:50, Новости дня

У здания главного управления МВД Москвы на Петровке, 38, проходит серия пикетов против полицейского насилия. “МБХ Медиа” сообщает об 11 задержанных.

Одним из первых задержали пресс-секретаря движения “Гражданское общество” Егора Илюшкина и несколько других активисток и активистов.

Также была задержана пресс-секретарь “Правовой инициативы” Ксения Бабич, которая держала плакат “Свободу Илье Азару”.

Молодого человека с плакатом “Беспредел – язык номенклатуры” силовики унесли на руках.

Серия одиночных пикетов была анонсирована после того как в Екатеринбурге во время спецоперации сотрудники Росгвардии убили мужчину, подозревавшегося в краже нескольких рулонов обоев. В ведомстве объяснили это тем, что подозреваемый “держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие”.

Ранее пикеты на Петровке проходили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара, который также выходил на акцию протеста, чтобы поддержать арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова.

Полиция Москвы 29 мая заявила, что в период режима карантина в Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты.