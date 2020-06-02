 

В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

02.06.2020, 19:48, Новости дня

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В заявлении пресс-службы комитета говорится, что законопроект предусматривает также ограничение возможностей Белого дома о принятии действий в нарушение договора в случае его не продления, передает ТАСС.

«Если президент не продлит ДСНВ к 3 ноября 2020 года, не должно предприниматься никаких действий со стороны официальных представителей, ведомств и министерств Соединенных Штатов, которые бы нарушали или приводили к нарушению договора до тех пор, пока договор остается в силе», – говорится в тексте законопроекта.

Договор в силе до 5 февраля 2021 года, если его не заменит до этого срока последующим соглашением.

Ранее в МИД заявляли, что РФ предлагает США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет. За этот срок, отмечали в МИД, можно будет выработать новый механизм. Отмечалось также, что представители Вашингтона в ходе последних контактов с руководством РФ не изъявили желания продлить ДСНВ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / COVID-19 в Великобритании. Число умерших превысило 36 тысяч, инфицированных более 250 тысяч

14.04 / Боевой робот «Соратник» за 130 млрд рублей начали создавать в России

29.05 / Встреча Зеленского и Орбана может состояться в июле – МИД Украины

29.05 / Марш равенства в Украине проведут онлайн

21.04 / ABC News – число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч, а народ рвётся на работу

27.03 / Боевики на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям

05.04 / Трамп и Моди обсудили сотрудничество США и Индии в борьбе с коронавирусом

20.05 / Порошенко о “пленках Деркача”: К этой спецоперации причастен Офис президента

30.03 / Вирусолог усомнился в прогнозе Трампа по количеству жертв COVID-2019

16.05 / Рогозин ответил шуткой на заявление Трампа о “супер-пупер” ракете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска