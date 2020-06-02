Главу дочерней компании «Лукойла» объявили в розыск по делу о растрате 1 млрд рублей

02.06.2020, 19:48, Новости дня

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, обвиняемого в растрате более 1 млрд рублей, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Хомякова Александра Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ. Объявлен в международный розыск 2 апреля», – сообщила пресс-секретарь ТАСС.

Уголовное дело расследуется ГУ СКР. По словам источника в правоохранительных органах, сумма ущерба от инкриминируемых Хомякову преступлений составляет более 1 млрд рублей.

«По делу проходят еще несколько лиц, в отношении которых следствие устанавливает все обстоятельства преступления», – добавил источник.

Ранее следственный комитет сообщил о задержании сотрудниками ФСБ депутата Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елены Маханек по делу о хищении у дочерней структуры Газпрома более 20 млн рублей.