Мнения: Гармония между медициной, пациентом и властью дает отличный результат

02.06.2020, 19:48, Новости дня

В период пандемии, мы все еще раз увидели, насколько необходима доступная медицинская помощь, и государство действительно в силах её обеспечить – оперативно построены новые госпитали, перепрофилированы больницы, в разы увеличена обеспеченность средствами защиты, аппаратами ИВЛ.

В период пандемии, мы все еще раз увидели, насколько необходима доступная медицинская помощь, и государство действительно в силах её обеспечить – оперативно построены новые госпитали, перепрофилированы больницы, в разы увеличена обеспеченность средствами защиты, аппаратами ИВЛ.

Что важно – весь этот накопленный ресурс здравоохранения будет сохранён. Его просто нельзя будет никуда деть, если мы закрепим обязанность обеспечивать людей доступной медпомощью в Конституции.

Не все это понимают, но крайне важно прописать в Конституцию общую ответственность за медицину всех органов власти: и федеральной, и региональной, и муниципальной. Ни люди, ни врачи, ни больницы не должны становиться жертвами перераспределения полномочий. Если человек болен, и болен серьёзно, ему всё равно, в какой больнице он будет лечиться, в чьём подчинении эта больница будет находиться. Ему важно, чтобы ему помогли: в деревне ли, в городе ли, в столице ли.

Поэтому, когда пойдёте на участок, когда будете принимать решение, участвовать ли в голосовании, задайте себе простой вопрос: мне нужна хорошая медицина или нет? Я хочу, чтобы новые больницы и медтехника служили людям, или нет?

Мы сегодня действительно отмечаем, что отношение к нам, врачам, меняется: и со стороны власти, и со стороны людей. Надеемся, что всё больше молодых людей захотят работать в медицине. И если поправка о доступной медицине будет закреплена в Конституции, это значит, что и больниц, поликлиник, ФАПов будет больше. Будет больше врачей. Ведь мало сделать больницу доступной, надо, чтобы в этой больнице были профессиональные специалисты.

И еще нам очень важен вопрос декриминализации врачебной ошибки. Поскольку в обществе назрела проблема ответственности врачей за их действия и связанные с ними ошибки, очень важно нацеливаться не на ужесточение наказания медицинских работников из-за «врачебной ошибки», а на декриминализацию врачебной деятельности. Может ли далее врач заниматься профессиональной деятельностью, должен решать не суд, а профессиональное врачебное объединение, как это происходит в других странах, настаивают врачи.

Очень важным аспектом клинической медицины являются современные рекомендации и обязанность власти – их обеспечить, а обязанности и компетенции врачей – их исполнять. Для этого их надо учить. А общество должно доверять. Эпидемия в моменте показала, что гармония между медициной, пациентом и властью дает отличный результат.

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