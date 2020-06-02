 

Мнение: Каких усилий стоит продлить выставку

02.06.2020, 19:44, Разное

Я поговорила с несколькими музейными сотрудниками, которые раскрыли тайну — почему из-за карантина выставки не продляют, а закрывают досрочно. Ибо так сложно, на самом деле, оказалось выставки продлевать! Особенно если владельцы картин самоизолировались на вилле в Швейцарских Альпах, а на звонки не отвечают из-за запоя.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8134/

Источник: Шакко



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