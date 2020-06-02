Личное: Произвел впечатление наглого кота

02.06.2020, 19:30, Разное

В этом письме очень хорошо видна одна вещь.

Почему все девушки-рапаны так высокомерно и надменно отзываются о мужчинах.

Это происходит потому, что при виде симпатичного мужчины такая девушка тает и начинает превращаться в липкую массу и, рефлексируя это, в ужасе старается собрать себя, удержать от мгновенного прилипания.

Ну и выглядит это, как выглядит. Стекают вниз, стараются говорить о мужчинах сверху, и смесь получается ядерная. Опасная для них самих смесь.

watch_cha

Здравствуйте, Эволюция.

Пишу Вам в надежде попасть на разбор.

О себе: 38, в официальном разводе 2 года; в браке, к сожалению, детей не получилось.

Разлад в семье произошёл по моей вине, мне хотелось «эмоций», мужу через какое-то надоели мои закидоны, стал упрекать, что слишком много работаю, мало занимаюсь им и домом, его рубашки гладит «чужая женщина» (раньше это было норм). Влетели в жёсткий дефолт.

(Сорт ЗВ, что она сама отпихнула мужа, хотя ей было 36 и не эмоций надо было хотеть, а детей)

На стадии пред-развода получила предложение работы в Китае – и уехала сразу же, без долгих сборов. Перед отъездом нашла вашу книгу – и начала читать блог.

В Китае ушла с головой в работу; она всегда была очень важной частью моей жизни, а тут стала практически единственным драйвом. В личной жизни полный вакуум.

Через полтора года чтения блога мне начало казаться, что мозги мои понемногу становятся на место.

Скачала приложения знакомств – по традиции, «потренировать границы». Потренировала.

(Друзья, кто понимает, как тренируются границы?)

Месяца полтора назад познакомились с итальянцем, Р. (Ему 45)

Я что-то про привет написала по-итальянски, он ответил, итальянка ли я и почему пишу ему тогда ещё по-английски.

Я: русская, любой русский знает, как сказать ciao, come stai & vaffanculo (привет, как дела, отъе*ись).

Он ответил, что это базовый словарный запас, с ним я в Италии не пропаду. Почти сразу позвал на кофе, но как-то не совпадали по времени, периодически (полулениво) перекидывались сообщениями.

(Почему здесь плохое мы, видите? И чем оно вредно, понимаете?)

И вот пару недель назад наконец встретились. Он произвёл впечатление наглого кота, которого в его кошачьем детстве забрали с помойки, он давно домашний и лощеный, а дикие повадки остались.

(Вот это фирменный рапановский взгляд сверху на того, кто на самом деле выше. Выше мужик, потому что СЗ его даже перед встречей уже была больше, чем ее для него, а во время встречи еще выросла. И фиксируя это она пытается забраться повыше и смотреть на него как на пристающего к ней мальчишку. Опишите, чем это чревато для нее, весь вред)

Мне казалось, что у нас примерно равная социальная ОЗ, работаем в одной сфере, но в разных департаментах. О своей позиции я не говорила и о его не спрашивала; он несколько раз переспрашивал, чем занимаюсь.

Любовная ОЗ его намного выше моей.

Свидание проходило для меня очень весело – и через пару часов он уже пытался меня поцеловать в баре. Было шумно и много народу, он говорит мол, поехали ко мне, там тихо, выпьем вина, приставать не буду, обещаю (и вообще, я не такой).

А я так давно с мужчинами не встречалась, что как-то даже под сомнение его слова не поставила. Пока он в такси не прокомментировал какое-то кафе. Мол, позавтракать туда утром сходим (завтра). И тут я что-то заподозрила.

(Ей хочется сделать вид, что он хитрый и коварный, но он вынужден звать ее домой и вынужден кормить завтраком, если она останется. Он не может поступить иначе с женщиной, которая ему не противна, к которой он относится хорошо. Но ей так нравится чувствовать себя ускользающей добычей, что у нее получается тот самый крюк, не репейник даже, а крюк, на который такие девушки всегда себя подвешивают. Опишите этот крюк)

Подъезжаем к дому – а там река, вид сумасшедший. Пойдём, говорю, лучше гулять. У реки целовал, а на обратном пути к его дому я говорю, мол, спасибо за вечер, о! вот и такси для меня, как вовремя. Он пытался зацеловать по направлению к дому, но уехала.

(Здесь тоже она пытается сделать вид, что он применил все свое коварство, чтобы заманить ее. Хотя на самом деле он не делал ничего для этого. Понятно, из чего она будет растить его фигуру?)

На следующее утро звал встретиться, были дела, не смогла.

Все вечера у меня не неделе были заняты рабочими звонками с другими часовыми поясами – и договорились все-таки встретиться поздно вечером в один из дней, у него.

(И здесь он якобы вылезает из кожи, а она очень занята. Неуловимый Джо еще со времен своего рухнувшего брака. Приходится ей как-то компенсировать все его воображаемые усилия)

Для меня это очень быстрое сближение, я так вообще не умею (а тут запала), а он мне вдруг говорит, что «не любит» защищённый секс – прямо перед. У меня в голове сразу четкое «нененеееее». Этого ещё не хватало. Надо валить. Уговаривал, пытался аргументировать.

(Ну и итог, что ему даже резинку надевать неохота ради нее, а у нее в голове уже картина его отчаянных усилий, хотя по сути она и в первое свидание была согласна, а на второе приехала к нему и готова была раздеваться)

«Дай мне больше времени», – говорю. (А в голове: «что я несу вообще?! Какое нахрен время? Надо быстро сваливать»). «Уже поздно, мне пора».

(Бежит она, бежит, роняя тапки. Хотя ее никто не держит и не держал. Видите от чего они все бегут? Сами зацепились, но хочется думать, что их держат, путают инициатора, им кажется, что это мужчина, а не они)

Собиралась в тишине. Тут он: «что тебе вообще от меня надо. Ты 2 раза меня кинула, я не подросток тебе. Скажи, что тебе надо». Мне бы ответить «ничего», но понесло ответом «тебя». (Смягчить хотела, спасательница? сокровище?)

(Здесь она живописует его страдания, а он просто спросил, зачем она приперлась, если не для секса)

Пока собирала свои шмотки и одевалась, пытался снова инициировать. Все в тишине. Ушла. Выдохнула.

На следующее утро пишет, как ни в чем ни бывало.

Стали общаться. Мне понравился кейс в профессиональном издании, мне показалось, что это по его теме. Скидываю ему, а он вдруг начал жестить с вопросами.

(Парень не жестит, он с ней обычно разговаривает. Но она-то уже вообразила его страсть, поэтому ей странно, почему он не признается, а ведет себя так, будто она обычная женщина для него)

-Ты же говорила, что не имеешь к финансам никакого отношения

-Ну да, все верно

-Как ты связана с этим?

-Я в работе использую … (показатель эффективности). Но это не значит, что я могу его посчитать. И вообще, что не так?

-Все нормально. Я впечатлён.

«Во козел, – думаю, – да какого черта вообще?». Полезла на его проф страницу. Он оказался интересным персонажем. С оценкой его соц ОЗ я ошибалась очень сильно.

Чёртова ищейка.

(Козел, какого черта. Описывает свои эмоции как хабалка базарная, старается вот так вот относиться к нему. И это он еще помойный кот, а не она помойная кошка)

Он зовёт встретиться. Диалоги примерно следующие (этот после долгой моей паузы)

Р: как ты?

Хочешь увидеться?

Я: хорошо, в работе как всегда

Как ты? (Вопрос-шутка после нашего первого свидания, про других женщин)

Скучал по мне?

Он (игнорирует вопрос про женщин, отвечает на «скучал»): очень

Я вижу, как он со мной общается; нежности в этом нет совсем. Это не очень похоже на ухаживания. Понимаю, что по ОЗ между нами почти пропасть. И не понимаю, чего он хочет? – дожать?

(Дожимают, когда был нажим. А мужик с самого начала не то что не жал, но даже на ее нажим не особо поддавался)

Как себя с ним вести? Я конечно, немного (очень) влюбилась, потом отморозилась, а теперь зависла.

(А где она отморозилась? Попыталась отвлечься, но до этого уже повесила себя на большой крюк и замоталась зеленым виноградом. ЗВ закрывает от вас рефлексию, друзья, и процесс идет еще живей, без вашего ведома и контроля)

Даже штурман мой перестал работать. Ну то есть не могу рисовать никаких сценариев, не получается.

(Штурман перестал работать, потому что наткнулся на стену. Мужчина дал понять, что либо она выполняет его условия, либо отстает от него)

Но мне очень интересна эта игра. Могу ли я хоть как-то в ней продвинуться и чему-то научиться? Либо это настолько не мой уровень, что надо просто скромно раствориться в тумане?

(Учиться всегда можно. Надо снять ЗВ, осознав, что никто не гонится и не дожимает, снять с себя корону, что удалось зацепить любимца женщин, женщины у мужчины редко бывают, он даже презервативами пользоваться не умеет, да и зацепить его не удалось, ну и колпачок с него снять, что он с помойки. Этого уже должно хватить, чтобы прийти в адекват. А об играх думать пока очень рано. Для игры должен быть избыток энергии, а не дефицит под короной)

Большое спасибо за возможность написать в рубрику.

С уважением,

Ш.