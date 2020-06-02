Ребенка из приемной семьи в Брянске госпитализировали с обморожением ног

02.06.2020, 19:30, Новости дня

В Брянске госпитализировали семилетнюю девочку из приемной семьи с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело, сообщило СУ СК по региону.

«Брянскими следователями возбуждено уголовное дело по сообщению о причинении физических страданий семилетней девочке, а также ненадлежащих социально-бытовых условиях ее проживания», – сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, супружеская пара удочерила девочку из приюта. Об истощенном состоянии ребенка следствию стало известно из сообщений СМИ. В настоящий момент девочка находится в больнице, у нее обморожены ноги.

Возбуждено уголовное дело по статье о «причинении физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего», а также «ненадлежащих социально-бытовых условий его проживания».

Кроме того, дело возбуждено по статье «ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе».

Прокуратура по Брянской области выясняет условия жизни и воспитания ребенка и даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сотрудники полиции в Красноярске нашли семью, в которой мужчина шел с двумя раздетыми маленькими детьми по улице. Две девочки шести и двух лет изъяты из семьи.