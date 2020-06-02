В США резко выросли акции производителей оружия

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02.06.2020, 19:30, Новости дня

На фоне погромов в США резко выросли акции американских производителей оружия, пишет The Wall Street Journal.

Котировки Smith & Wesson Brands Inc. растут во вторник на 13,8%, Sturm Ruger & Co. – на 6,2%. За день до этого они выросли на 15,1% и на 9,4% соответственно. Индекс S&P 500 при этом поднялся на 0,4%, передает «Интерфакс».

«Рынок ожидает роста интереса к огнестрельному оружию и спроса на него в результате того, что сейчас происходит в мире», – сообщил главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.

Отметим, что граждане США начали скупать оружие еще за три месяца до погромов – на фоне пандемии коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда из-за действий полиции.

В ряде городов США вводили комендантский час. Президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма, он также пригрозил ввести войска в бунтующие города.



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