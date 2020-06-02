Нейробиологи установили влияние иммунитета на социальное поведение

02.06.2020, 19:30, Разное

Неврологами из медицинской школы Университета Массачусетса и Университета Вирджинии обнаружена способность микробов контролировать социальное поведение мышей. Ученые проводили манипуляции с иммунной активностью грызунов.

Для определения социальных последствий отключения конкретного иммунного ответа исследователи проанализировали количество времени, проводимое мышами друг с другом. Обычно они активно контактируют между собой, однако, когда исследователями были генетически заблокированы сигнальные пути белка, борющегося с болезнетворными организмами, поведение грызунов стало не таким любознательным. После возвращения мышей к нормальному состоянию их социальный интерес также стал прежним. Таким образом, исследователи сделали вывод о развитии в тандеме иммунных реакций и социального поведения, определенный социальный вид не способен выжить в случае распространения болезни социализацией. Гамма-интерферон способен защитить человека от патогенов при взаимодействии с другими. Тогда иммунной системой контролируется процесс социализации, а в случае наличия проблем могут возникнуть нарушения деятельности мозга, регулирующей поведение в социуме.

Ученые подчеркивают, что подтверждение таких результатов на людях даст возможность открытия новых нейроиммунных путей исследований различных состояний мозга, при которых наблюдается иммунная и социальная дисфункция. К ним относятся аутизм, болезнь Альцгеймера, депрессии и тревожные расстройства.