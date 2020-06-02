Мнение: Рейтинг стран по стоимости жилья, ненужность автомобилей и завышение цен на гречку

02.06.2020, 19:25, Разное

1. К вопросу о том, где жить лучше. Для хорошей жизни очевидно, нужно своё жильё, которое приходится покупать. И вот, оказывается, что несмотря на весь плач в наших соцсетях по поводу ипотеки и неподъёмных цен на квартиры, Россия занимает весьма скромное место в мировом рейтинге стран по стоимости жилья:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-rossii-ssha-i-drugih-stran-po-stoimosti-jilia-5ebbe2b688866d29dba7cac7

Квадратный метр в России стоит в среднем в 2-4 раза дешевле, чем в западноевропейских странах и США.

2. Автомобильная отрасль продолжает испытывать проблемы на фоне кризиса:

https://lenta.ru/news/2020/05/23/hertz/

Одна из крупнейших компаний мира по аренде автомобилей, американская «Герц», подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

https://lenta.ru/news/2020/05/22/renault/

Если государство не поможет «Рено», то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает Reuters.

«Да, “Рено” может исчезнуть», — подчеркнул он. Париж намерен предоставить мировому автогиганту кредит в размере пяти миллиардов евро. Ле Мэр отдельно указал, что завод компании во Флен-сюр-Сене должен максимально избежать сокращений.

Ранее стало известно, что японский «Ниссан», партнер «Рено» по альянсу, проведет масштабные сокращения, чтобы справиться с кризисом. Под угрозой увольнения окажутся более 20 тысяч человек. В первую очередь это касается сотрудников компании в развивающихся странах и Европе.

Эксперты боятся, что коронавирус — это надолго, что будет ещё несколько волн эпидемии. Но даже если она полностью прекратится, прошедшие месяцы карантина показали, что автомобили в современном мире уже не так нужны. Многие задачи можно уже решать удалённо, не выходя из дома.

3. Торговые сети тайно сговариваются друг с другом, чтобы заработать на завышенных ценах на гречку:

https://lenta.ru/news/2020/05/21/fas/

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) официально поймала российские магазины «Магнит» и «Спар» на искусственном завышении цен на гречку во время ажиотажного спроса на нее, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Повышенные цены фиксируются с конца апреля в челябинских магазинах обеих сетей. В «Спар» упаковка гречневой крупы весом 800 граммов марки «Увелка» стоит 175,99 рубля, в «Магните» — 139,9 рубля. Таким образом, наценка по сравнению с ценой закупки составляет 356 и 230 процентов соответственно.

При этом в магазинах тех же сетей в других регионах цены гораздо ниже и соответствуют закупочным с учетом расходов на доставку из Челябинской области, где базируется компания-производитель гречневой крупы под брендом «Увелка».

В результате ФАС возбудила дело о сговоре двух сетей. Первое заседание намечено на июнь.

Похожие новости про гречку уже были пару месяцев назад. Сложно поверить, но то ли отдельные наши магазины настолько жадные, что пытаются заработать на ажиотажном спросе даже тогда, когда он уже давно спал и ситуация успокоилась… то ли ФАС проявляет какую-то невероятную бдительность.